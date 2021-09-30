El Salvador, volkan üzerine Bitcoin madenciliği tesisi kuruyor

Bitcoin’in ulusal para birimi olarak kullanılmaya başlandığı ilk ülke olan El Salvador, kripto alanındaki faaliyetlerini büyütmek için çalışmalara başladı.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, 28 Eylül tarihli gönderisinde ülkede kurulmakta olan Bitcoin madenciliği tesisinin görüntülerini paylaştı. Gönderiye göre bu tesis, ülkenin sayıları 20’yi geçen volkanlarından birinin üzerinde inşa ediliyor.

Bukele tarafından paylaşılan videoda Bitcoin madenciliği ekipmanlarının tesise yerleştirildiği görülebiliyor. Madencilik faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ve hangi enerji kaynaklarının kullanılacağına dair bir detay paylaşılmasa da, bir yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

El Salvador, 7 Eylül’de yürürlüğe giren yasa ile dünyada Bitcoin’i ulusal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Latin Amerika ülkesi, o zamandan beri düzeltmeleri alım fırsatı olarak kullanarak Bitcoin rezervini büyütüyor. Son olarak 20 Eylül’de 150 Bitcoin alan ülkenin BTC rezervi 700’e ulaştı.

Bitcoin madenciliğinin enerji tüketimi ve karbon emisyonu, kripto sektöründe son ayların gündem başlıklarından birini oluşturuyor. Tesla CEO’su Elon Musk, mayıs ayında Bitcoin madenciliğinde kömür gibi fosil yakıtların kullanımının giderek artmasından ve çevreye olan zararlı etkilerinden duyulan endişe nedeniyle Bitcoin ödemelerinin askıya alındığını duyurmuştu. Bu durum, kripto piyasasında etkileri hala süren bir düzeltmeyi tetiklemişti.

Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcılarından biri olan MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor ve Elon Musk, sonraki günlerde Kuzey Amerika’daki madenciler ile görüşmüş ve Bitcoin Madenciliği Konseyi’nin kurulmasına ön ayak olmuşlardı. Argos Blockchain, Blockcap, Galaxy Digital, Hive Blockchain, Hut 8 Mining, Marathon Digital ve Riot Blockchain gibi isimlerin bulunduğu konsey, dünya genelinde enerji tüketimi şeffaflığını teşvik etmek ve sürdürülebilir girişimleri artırmak üzerine anlaştı.