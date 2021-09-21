El Salvador Devlet Başkanı kendisini diktatör olarak tanımladı

El Salvadorluların sokaklara dökülerek politikalarını protesto ettiği Filistin kökenli Devlet Başkanı Bukele, Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirdi. Bukele, tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör." yazdı.

Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceğinden şüphe edilse de Başkan Bukele, sıkça yaptığı gibi Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti.

Bukele'nin "diktatör" tanımını, protestocuların gösterilerde kullandığı "diktatör" nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği düşünülüyor.

Ülkedeki ekonomik krize rağmen 7 Eylül'de yapılan seçimleri kazanarak yeniden başkan seçilen Bukele, Bitcoin'i El Salvador'un yasal para birimi olarak kabul etmişti.