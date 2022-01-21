El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den "GORA" göndermesi

Farklı kişiliği ve rahat tavırlarıyla gündeme gelen El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin Türkiye ziyareti oldukça renkli geçiyor.

Türkiye'ye ziyaretinin ilk gününde "Öncelikle Bitcoin'in diyarı El Salvador'dan selamlar" notu ile Twitter'dan mizahi bir paylaşım yapan Bukele, şimdi de Cem Yılmaz'ın GORA filmine gönderme yaptı.

"Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım"

Bukele, Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ziyaretinden görüntülerinin paylaşıldığı tweete alıntı yaparak "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!" paylaşımında bulundu.

Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun! https://t.co/oFTDBlbOuL — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 21, 2022

"El Salvador CEO'su"

Kişisel twitter hesabında kendini 'devlet başkanı' yerine "El Salvador'un CEO'su" olarak tanıtan Bukele ilginç çıkışları ile dünyanın gündemine geliyor. Geçtiğimiz yıl El Salvadorlu protestocularca "dikdatör" olmakla itham edilen Bukele, twitter hesabındaki profil tanımını değiştirerek "Dünyadaki en havalı diktatör." diye yazmıştı.