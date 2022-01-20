El Salvador Devlet Başkanı Bukele hakkında merak edilenler

Otokrasiye yönelmesine, basına ve sivil topluma saldırmasına ve geçen yıl milletvekillerinin suç karşıtı bir harcama tasarısını onaylamayı reddetmesinin ardından ülkenin Yasama Meclisini askerlerle işgal etmesine rağmen Bukele'ye verilen destek değişmiyor.