El Salvador Devlet Başkanı Bukele hakkında merak edilenler
Ülkesinde otoriterlik eleştirilerinin hedefi olan, bitcoin’i resmi para birimi yaparak dünyada bir ilke imza atan ve kendisini “dünyanın en havalı diktatörü” diye niteleyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...
İki yıl önce çetelerle savaşma, yolsuzluğu bitirme ve ülkedeki yerleşik siyasi partilerden kopma taahhüdüyle göreve başladığından beri, Bukele'ye verilen destek El Salvador'da hiç görülmemiş şekliyle %90 oranında seyrediyor.
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Otokrasiye yönelmesine, basına ve sivil topluma saldırmasına ve geçen yıl milletvekillerinin suç karşıtı bir harcama tasarısını onaylamayı reddetmesinin ardından ülkenin Yasama Meclisini askerlerle işgal etmesine rağmen Bukele'ye verilen destek değişmiyor.
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