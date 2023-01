El Chapo'nun oğlunun yakalanmasının ardından çıkan çatışmalarda: 29 ölü

Meksika'da "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması üzerine çıkan çatışmalarda 10'u asker 29 kişi öldü.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sivillerin hayatlarının tehlikeye girmemesi için operasyonun hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Güvenliğin sağlanması için görev başında olan 10 asker hayatını kaybetti, 35 asker yaralandı." ifadesini kullandı.

Askerlerin kaybı nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Lopez Obrador, onlar için özel bir cenaze töreni düzenleneceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da operasyonlara 3 bin 586 silahlı kuvvetler mensubunun katıldığı, çatışmalarda 19 çete üyesinin öldürüldüğü, 21 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda 26'sı zırhlı araç olmak üzere çok sayıda cephaneliğin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Sinaloa Valisi Ruben Rocha, kentlerde kontrolün neredeyse sağlandığını vurgulayarak, hayatın normale döndüğünü söyledi.

Çatışmaların yol açtığı şiddet sarmalında, çok sayıda askeri araç tahrip oldu, onlarca araç ateşe verildi ve 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Yakalanan Ovidio Guzman Lopez ise 2015'te babası El Chapo'nun da tutulduğu Meksika Eyaletindeki Almoloya Hapishanesi olarak bilinen Federal Sosyal Uyum Merkezine (CEFERESO) götürüldü.

Ovidio Guzman'ın yakalanması

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Ovidio Guzman, dün, Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil edilmesine neden olmuştu.

Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etmiş, yolcular büyük korku yaşamıştı.

Ovidio Guzman kimdir?

Ovidio Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.

El Chapo'nun oğullarından Ovidio Guzman'ın söz konusu tarihte yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti. Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

El Chapo ABD'ye iade edilmişti

El Chapo lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

The Sinaloa cartel’s armed wing is setting up roadblocks along Sinaloa highways in an attempt to free El Chapo’s son Ovidio, who was arrested this morning.

pic.twitter.com/dXpdnHISrO