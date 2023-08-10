Ekvador’da Devlet Başkanı adayına suikast!

Ülkenin ulusal meclis üyelerinden Villavicencio, Ekvador’un başkenti Quito'da bir etkinlik sonrası arabasına bindikten hemen sonra saldırıya uğradı.

Ekvador’da yaklaşan seçim öncesi Devlet Başkanı adayı Fernando Villavicencio, suikast sonucu öldürüldü.

Görgü tanıkları, Villavicencio'nun silahlı saldırganlar tarafından başına üç el ateş edilerek öldürüldüğünü söyledi.

Savcılık, üç şüpheli silahlı saldırgandan birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Eski bir sendika lideri ve gazeteci olan Villavicencio, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada kendisi ve ekibinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini söylemişti.