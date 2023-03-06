Eksik primi olanlar EYT’den faydalanabilir mi?
EYT kapsamında ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayanlar EYT’den faydalanabilir mi? İlave borçlanma mümkün mü? İşte merak edilenler..
EYT kapsamında ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayanlar koşulları yerine getirdikleri tarih itibarıyla başvuru yapabilecek.
1 13
SGK işe giriş-çıkış genelgesiyle emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı.
2 13
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti.
3 13
Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için "emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak.
4 13