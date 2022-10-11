Eksik prime 6 maddelik EYT formülü
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların yıl sonunda tamamlanması beklenirken EYT mağdurlarının 6 maddelik çözüm rotasına dikkat etmesi gerekiyor.
EYT mağduru milyonların gözü yıl sonunda açıklanacak düzenlemelere çevrildi.
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre, hazırlıkları süren EYT taslağında öne çıkan iki konu ise çalışılan gün sayısı, yani ödenecek primler ve yıl şartının tamamlanması olacak.
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Birçok EYT'linin 1999 öncesi istenen SSK için 5000 gün ve Bağ-Kur'da ise kadınlar 7200 erkekler 9 bin gün şartlarını tamamlamış olduğu görülüyor. Bu noktada yasanın getirdiği ve işe girişe göre 5000 ile 5975 gün arasındaki prim şartını da tamamlayan EYT'li sayısı ise çoğunlukta bulunuyor.
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Ancak önemli bir kesim ise henüz prim ve yıl şartını tamamlayamadı. Bu EYT'liler yıl için bekleyecek ancak primleri tamamlamak için değişik yöntemler bulunuyor.
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