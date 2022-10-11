Eksik prime 6 maddelik EYT formülü

Birçok EYT'linin 1999 öncesi istenen SSK için 5000 gün ve Bağ-Kur'da ise kadınlar 7200 erkekler 9 bin gün şartlarını tamamlamış olduğu görülüyor. Bu noktada yasanın getirdiği ve işe girişe göre 5000 ile 5975 gün arasındaki prim şartını da tamamlayan EYT'li sayısı ise çoğunlukta bulunuyor.