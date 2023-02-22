Ekşi Sözlük neden gündemde? Kapatmak çözüm mü?

Yanlış ve yönlendirici nitelikteki bilgi paylaşımı iddialarıyla adından sıkça söz ettiren Ekşi Sözlük, deprem sürecinde dezenformasyona neden olduğu gerekçesiyle sosyal medyada sıkça tartışılır olmuştu.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şeker, konuyla ilgili Ajans Haber'e konuştu.

"Kamu düzeninin korunması amacıyla sınırlama getirilebilir"

Deprem gibi olağanüstü zamanlarda yanlış bilgiyi engellemek için devletin bu tarz kısıtlamalara gitmesinin normal olduğunu belirten Şeker, "Şu anda Ekşi Sözlük ile ilgili neden böyle bir sınırlama getirildiğine dair net bir bilgi yok. Kamu düzeninin korunması, terör amaçlı yayınların engellenmesi ya da toplum sağlığının korunması amacıyla bir kısıtlama getirilmiş olabilir." dedi.

"İfade özgürlüğünün önüne geçmemeli"

Tüm dünyada kötü niyetli insanların internet ortamından yalan haber üretebileceğine değinen Şeker, "Devletin bu konuda önlem alması gerekir fakat bu önlemlerin düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün önüne geçmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekir." dedi.

Kısıtlama kararlarının olumsuz sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunan Şeker, "Bir olaya ilişkin bilgi kısıtlanırsa o olaya ilişkin şaibeli bilgilerin yayılmasının yolunu açmış olursunuz. İnsanların söylentilere, dedikodulara itibar etmemeleri için bilgi kaynaklarının kısıtlanmaması gerekir." dedi.

"Doğru bilgi buradaymış algısı var"

Şeker, Ekşi Sözlük'ü en çok gençlerin kullandığını belirterek, "Ana akım medyada söylenmeyen bazı şeylerin burada ifade ediliyor oluşu sanki doğru bilgi buradaymış gibi bir algı yaratıyor. İnsanlar bir konuda bilgi eksikliği olduğunu düşünürlerse böyle kaynaklara başvururlar." ifadelerini paylaştı.

"İnsanlar bilgiyi eğlence ile birlikte tüketmek istiyor"

Ekşi Sözlük gibi platformların mizahi paylaşımlara yer vermesi ve resmi dilden uzak olması nedeniyle daha "çekici" hale geldiğini söyleyen Şeker, "İnsanlar bilgiyi eğlence ile birlikte tüketmek istiyor." dedi.

"Denetimi zor, güvenirliği yok"

Ekşi Sözlük gibi platformlarda yer alan bilginin denetlenebilmesinin oldukça zor olduğunun altını çizen Şeker, "Buradaki bilgiyi denetleyebilmek imkansıza yakındır ve bilginin güvenirliği yoktur. Aynı konunun tek bir entry içinde birbirinden tamamen farklı yorumlarla ele alındığını görürsünüz." dedi.