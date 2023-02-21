Ekşi Sözlük kapatıldı mı?

Deprem paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Ekşi Sözlük hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan kararda "21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.

Ekşi Sözlük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız" denildi.