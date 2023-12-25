Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde şehit olan askerlere ve ailelerine yönelik "oğlum şehit oldu ne mutlu bana" başlığı altındaki yorumları yapan hesaplara ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere ve ailelerine yönelik "oğlum şehit oldu ne mutlu bana" başlığı altında yapılan paylaşım ve yorumları yapan hesaplara ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, internette suç ve suç unsuru içeren paylaşım ve yorumlar yapan hesaplar hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın ardından, 10 gün içerisinde ikinci kez erişim engelli getirilen "eksisozluk1923.com" alan adı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.