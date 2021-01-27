Ekrem İmamoğlu'nun kankası KRT'yi alıyor

Kamuoyu Hüseyin Köksal ismini Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olarak biliyor. Öyle ki İBB'nin reklam platformları Hüseyin Köksal'ın kardeşinin şirketine verilmiş durumda. Köksal, Olay TV'nin finansal sponsoru olunca İmamoğlu'nun medyasını kuran adam olarak nitelendi.

Hüseyin Köksal, hayal kırıklığı ile biten Olay TV macerasının ardından yeni bir kanal için görüşmeler yapmaya başladı. Gazeteciler.com'un haberine göre İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bu arayışta aracı oldu.

Hüseyin Köksal 2 kanalla talipli olarak görüştü. Bu kanallardan biri Flash TV diğeri KRT'ydi. Flash TV devir için 5 milyon dolar isteyince rota KRT'ye döndü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun KRT'nin bu ekibe verilmesi için bizzat devreye girdiği söyleniyor.

Karadeniz TV ismiyle yayın hayatına başlayan KRT bir süre önce ismini ve yayın politikasını değiştirmişti. Maddi sıkıntıya girdiği dönemde Tuncay Özkan tarafından finanse edilen KRT, Halk TV'den kaçanların da durağı oldu.