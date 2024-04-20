Ekrem İmamoğlu, yerel seçimde hangi vaatlerde bulundu?
Yerel seçim sürecinde birbirinden farklı vaatlerde bulunan ve sonrasında başkanlık koltuğuna oturan belediye başkanlarının Ajans Haber olarak takipçisi olacağız. 81 ilin seçilen tüm belediye başkanlarının verdiği vaatleri mercek altına alıyoruz. İşte, Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri!
31 Mart yerel seçim süreci tamamlandı.
Bu süreçte, her partiden binlerce aday, vatandaşlara biribirinden farklı vaatlerde bulundu.
Ajans Haber ekibi olarak biz de 5 yıllık hizmet dönemi boyunca belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri vaatlerin takipçisi olacağız.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ikinci dönemine başlayan İmamoğlu'nun vaatlerini sizler için derledik.
- “2024-2025 yıllarında ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza 2 milyon okul beslenme paketi dağıtacağız. Bin haneye ayda 1 bir bebek paket bezi ve kutu mama ihtiyacını karşılıyor olacağız”
- ''Ayni ve nakdi yardımı 600 bin haneye çıkararak yani 4 milyon adede yükselterek ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.''
- ''18 yaş üstü kadınlara ultrason çekim hizmeti vereceğiz.''
- “Bizim önceliğimiz; İstanbul'u aktif yeşil alanlarıyla yaşanabilir bir kente çevirmektir. Devam eden yaşam vadilerimizi etap etap tamamlayıp, yenilerini de ekleyerek, 2029 yılına kadar şehrimize 10 milyon metrekare daha aktif yeşil alan kazandıracağız.”
- “Gençlerimiz ve kadınlarımız için İstanbul; daha adil, daha güvenli ve daha sosyal bir şehir olacak. Yoksullara, yaşlılara, bakıma muhtaç olanlara ve çocuklara kamunun şefkatli ve sürdürülebilir desteğini hissettirecek.”
- “İstanbul, bundan böyle doğayı iyileştiren, mümkün olan her alanda doğayla barışık uygulamalar geliştiren bir şehir olacak. Önümüzdeki haftalarda Anadolu yakasında hizmete açacağımız, 'Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Arıtma Tesisi', alanında dünyanın en hızlı tamamlanmış tesisi olacak. İBB olarak açacağımız bu tesis, Avrupa'nın ikinci en büyük tesisi olacak. Bu sayede, her gün 400 ton atıktan yakıt türetecek ve çöpten enerji üretme kapasitemizi tam iki katına çıkaracağız.”
- “Bu şehir, gayrimüslimlerin de şehri. Bu şehir, Kürtlerin de şehri. Bu şehir, bu şehirde yaşayan Caferilerin de şehri. Boşnakların da şehri. Bu şehirde yaşayan herkesin şehri olacak. Bu şehir, hepimizin şehri. Aynen 86 milyon insanımızın şehri olduğu gibi. Bu şehirde yaşayan herkesi bu şehrin sahibi olacak. İstanbul'u yönetirken, demokratik katılım kanallarının sonuna kadar geliştirildiği, her fikrin ve sesin şehrin yönetime katılabildiği kalıcı çözümler geliştireceğiz.
- 'Daha ulaşılabilir İstanbul için tam yol ileri.' İstanbul'un altını demir ağlarla örmeye devam edeceğiz.”
- “İstanbul'u bir uçtan bir uca bağlayacak, yeni nesil ekspres metro hattı HIZRAY projesi”
- “Sabiha Gökçen Havalimanı - Beylikdüzü arasındaki 74,5 kilometrelik mesafede, 13 istasyonla hizmet verecek bu yeni nesil ekspres metro hattı ile 20 noktada diğer metro hatlarına entegrasyon sağlanacak”
- “Sefaköy-Beylikdüzü Tüyap metro hattı, Yenidoğan-Çekmeköy-Söğütlüçeşme metro hattı, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay hattı ve Kadıköy-Maltepe-Cevizli tramvay hattı gibi birçok yeni raylı sistem projeleri başlatılacak.”
- “2029'da toplu ulaşımda raylı sistemlerin payını, yüzde 50'nin üzerine çıkarılacak Metro hatlarını kullanan vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını giderebilecekleri çok daha fazla alan, meydan ve yeşil alanlar, park et devam et istasyonları, otoparklar yapılacak.”
- “Bulut Projesi: Gayrettepe, Esentepe, Levazım ve Balmumcu gibi keşmekeşe dönmüş alanlarda, yollar üstü yaya kaldırım sistemi kurulacak. Yaya teması kopmuş tüm hatları birbirine bağlayacak, tüneller, geçitler, asansörler ve köprülerin yarattığı kaos yerine yoğun bölgelerde hayat kolaylaştırılacak.”
- “Daha dayanıklı İstanbul: Krizlere ve afetlere daha dayanıklı İstanbul. Yeni dönemde kentsel dayanıklılığı artırmak için, bir taraftan bireysel çözümler üretirken, diğer taraftan kalıcı ve her ilçeyi kapsayıcı çözümler getirilecek. Kriz anlarında toplumsal dayanışmayı hızla örgütleyecek, birlikte mücadele kurumları ve kültürü güçlendirilecek.”
- “Tarihi miraslar: Yeni dönemde, İstanbul'un pek çok yerinde unutulmuş ve yok olmaya yüz tutmuş pek çok mirası kurtaracak; endüstriyel alanların dönüşümünü tamamlayacak ve şehrimizi dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri haline getirilecek”
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