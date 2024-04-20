Ekrem İmamoğlu, yerel seçimde hangi vaatlerde bulundu?

31 Mart yerel seçim süreci tamamlandı.

Bu süreçte, her partiden binlerce aday, vatandaşlara biribirinden farklı vaatlerde bulundu.

Ajans Haber ekibi olarak biz de 5 yıllık hizmet dönemi boyunca belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri vaatlerin takipçisi olacağız.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ikinci dönemine başlayan İmamoğlu'nun vaatlerini sizler için derledik.