Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu ismini duyunca gerildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir?' programında gazeteciler İsmail Saymaz, Nihal Bengisu Karaca ve Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.

NAGEHAN ALÇI'YA TEVFİK GÖKSU TEPKİSİ

Yayın sırasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan gelen mesajı okumak isteyen Alçı, İmamoğlu'nun tepkisiyle karşılaştı.

İmamoğlu, Nagehan Alçı'ya "Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru soracaksanız bu yayın bitmez. Kendi bilginizle sorsanız daha iyi olur. Tevfik Bey benim muhatabım değil. Tevfik Bey'e Allah yardım etsin, üzülüyorum ona. Ramazan ayında dua ediyorum ona. İftarda dua ediyorum, sahurda dua ediyorum... Keşke Esenler Belediye Başkanlığı yapabilse. Zavallı ne söyleyeceğini şaşırmış." dedi.

GÖKSU SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Tevfik Göksu ise kendisine 'zavallı' diyen İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yanıt verdi. Göksu, "CHP’li İBB Başkanı beceriksizliğini örtmek için her zamanki gibi en iyi bildiği yönteme; canlı yayında hakarete ve yalana başvurmuş." dedi.

“Ateş suyla yalanlar hakikatle söner.” sözünü anımsatan Göksu, "Yalancının mumu yarın 23.00’te Habertürk'te sönecek inşaallah merak etmeyin..." diye konuştu.

CHP’li İBB Başkanı beceriksizliğini örtmek için her zamanki gibi en iyi bildiği yönteme; canlı yayında hakarete ve yalana başvurmuş.



“ATEŞ SUYLA YALANLAR HAKİKATLE SÖNER.”



Yalancının mumu yarın 23.00’te Habertürk'te sönecek inşaallah merak etmeyin... — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) April 22, 2021

"BELEDİYECİLİK TECRÜBESİ SANA 5 TUR BİNDİRİR"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de İmamoğlu'nun tavırlarını eleştirerek "Siyasi nezaketsizlik, nobran tavır ve kibir... Bundan olmadı, olmaz... "Tevfik Bey benim muhatabım değil, zavallı" sözleri çukur ifadelerdir. Grup başkan vekilimizin belediyecilik tecrübesi sana 5 tur bindirir." mesajını paylaştı.

Siyasi nezaketsizlik, nobran tavır ve kibir... Bundan olmadı, olmaz... "Tevfik Bey benim muhatabım değil, zavallı" sözleri çukur ifadelerdir. Grup başkan vekilimizin belediyecilik tecrübesi sana 5 tur bindirir.pic.twitter.com/D91H4NGvXX — Mücahit Birinci (@birincimucahit) April 22, 2021

"GÖKSU, İMAMOĞLU’NA NE YAPMIŞ?

Gazeteci Ersin Çelik de sosyal medya hesabından "Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu’na ne yapmış?" diye sordu. Göksu ise bu soruya "Benim haberim yok" yanıtını verdi.