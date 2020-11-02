Ekrem İmamoğlu taburcu oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsü atlattı.

10 gün önce yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınan İmamoğlu, bugün taburcu oluyor.

SAĞLIK DURUMUNU ANLATACAK

İmamoğlu, hastane çıkışında sağlık durumu ile ilgili son bilgileri paylaşacak.

İBB SÖZCÜSÜ DUYURDU

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabından yapılan duyuruda Ekrem İmamoğlu'nun testinin pozitif çıktığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Sonrasında bir video paylaşan İmamoğlu, hastane odasından İstanbullulara seslenmişti.

"HERKES GÖREVİNİN BAŞINDA"

İmamoğlu, "İnşallah hayırlısıyla sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. Hepinizi çok seviyorum. İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam edecek. Süreç devam edecek. Hiç endişeniz olmasın. Herkes görevinin başında Allah'ın izniyle." dedi.