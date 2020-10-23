Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü olmakla suçlanan Kavuncu'ya sahip çıktı

Ekrem İmamoğlu, Medyascope TV'de Ruşen Çakır'ın programına katıldı.

İmamoğlu programda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın FETÖ mensubu imasında bulunduğu İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu ile görüştüğünü açıkladı.

Özdağ'ın açıklamarına ilişkin "Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar. Siyasette bu var" ifadelerini kullanan İmamoğlu kendisinin de iftiraya uğradığını söyledi.

İmamoğlu "İnanın ben uğradığım iftira sayısını unuttum. Nelere benzetilmedim ki? Bunu dönem dönem kendi partimden insanlardan da yaşadım farklı zaman dilimlerinde" diye konuştu.

İmamoğlu üzülmemesini söylediğini Kavuncu'nun da "Hiç üzülmedim, kendimi biliyorum" dediğini aktardı.

İmamoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim bir insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez. Çok düzgün, karakterli bir siyaset yapma anlayışı olan bir dostumuz. Hukuki mücadelesini vereceği konusunda kararlılık gösteriyor. Allah herkesi iftiradan korusun.