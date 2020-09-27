“Ekrem İmamoğlu Benim Sevgili Başkanım” başlıklı kitap yazdı, İBB'de yönetici oldu

"İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. (…) Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kendi kitabını yazan gazeteciyi İBB'de yönetici yaptığı ortaya çıktı.

"BENİM SEVGİLİ BAŞKANIM" DEDİ, İSTANBUL BBSK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ OLDU

"Ekrem İmamoğlu Benim Sevgili Başkanım" başlıklı kitabın yazarı Şirin Mine Kılıç'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde (İstanbul BBSK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu bildirildi. Kılıç, söz konusu kitabı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği dönemden sonra yazmıştı.

KILIÇ, EKREM İMAMOĞLU'NUN MEDYA DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Şirin Mine Kılıç, 2014 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile çalıştıklarını, kampanya sürecinde medya danışmanlığını yaptığını açıklamıştı.

Kılıç, 2014 yerel seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu'na, "Ekrem Bey bunu yazmalıyız, sizin burada kurduğunuz bu sistemi yazmalıyız ki, herhangi bir partiden siyasette yükselmek isteyen, yerel seçimleri kazanmak isteyen her insan uygulasın. Uygularsa zaten kazanır seçimi. Biz bunu yazalım, bir rehber olalım" dediğini, Ekrem İmamoğlu'nun "Tamam" dediğini anlatmıştı.

"ASLINDA TANITMAYA DA ÇALIŞTIK, FAKAT KİTAP ÇOK SATMADI"

Şirin Mine Kılıç, "Seçimden hemen sonra biz birlikte bu kitabı oluşturmaya başladık. Günlerce onunla konuştum, listeler yaptık kiminle görüşebiliriz diye. Onlarla görüştüm. Daha sonra hem o süreci hem de Ekrem Bey'in biyografisini anlatan bir kitap çıktı ortaya. 2 sene sürdü. 2016 yılında basıldı. 2016'da kitap basıldı, fakat 2019'a kadar çok satmadı. Çünkü, Ekrem Bey Beylikdüzü'nün Belediye Başkanı. Aslında tanıtmaya da çalıştık; fakat çok satmadı; 2-3 baskı falan yapmıştık" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıç, kendisinin lider olarak kendisinden çok etkilendiğini belirterek, "Samimiyetsizliğini hiçbir zaman görmedim, yalan söylediğini hiçbir zaman görmedim" iddiasında bulunmuştu.

DİLEK İMAMOĞLU: ÖZELLİKLE KENDİMLE İLGİLİ BÖLÜMÜ ÇOK BEĞENDİM

Ekrem İmamoğlu'nu eşi Dilek İmamoğlu ise, "Şirin Mine Kılıç, 'Benim Sevgili Başkanım, Ekrem İmamoğlu' kitabında başarıyla atlattığımız 2014 Beylikdüzü Seçim Dönemi'ni çok güzel aktarıyor. Özenle hazırlanmış bu kitabı çok beğenerek okudum, özellikle de kendimle ilgili bölümü çok beğendim" demişti.

İBB'NİN KARİYER DANIŞMANLIĞINA 'KARİYERSİZ' ATAMA

CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlamıştı.

Özge Türkyılmaz'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edildi.

Özge Türkyılmaz'ın işe giriş için 'kariyerinin yeterli olmadığı' belgelenmişti. İBB tarafından geçtiğimiz ocak ayında yayımlanan işe alım ilanında adayların insan kaynakları alanındaki işleyişe hakim, işe alım ve kariyer planlama süreçlerinde en az 3 yıl deneyimli olması şart koşuldu. Ancak insan kaynakları alanı ile hiç bir ilgisi olmayan Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nden 2019'da mezun olan Özge Türkyılmaz hiç bir iş deneyimi olmadan işe alındı.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MEZUNU AMA ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ'NDEN SORUMLU OLACAK!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTTELKOM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine CHP Çekmeköy İlçe Örgütü Sekreteri İrfan Temel atanmıştı.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu İrfan Temel, İSTTELKOM İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye atandı. İSTTELKOM, resmi internet sitesinde; şirketin geleceğin telekomünikasyon ihtiyaçlarına cevap verecek, dünya standartlarında geniş bant (fiber optik) altyapı yatırımları yaparak şehrin dijitalleşme süreçlerinde öncü rol üstlendiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/09/27/ekrem-imamoglu-benim-sevgili-baskanim-baslikli-kitap-yazdi-ibbde-yonetici-oldu/8