Ekonomistlerden uyarı geldi!

İsrail'de ekonomistler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesinin ekonomi üzerinde ciddi etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

Yüzlerce ekonomist bildiri yayınladı

Bildiride, eski Merkez Bankası Başkanı Jacob Frenkel'in yanı sıra Netanyahu'nun eski ekonomi danışmanı Eugene Kandel, hükümette bir dizi kilit pozisyonunda bulunmuş olan Manuel Trajtenberg gibi çok sayıda akademisyenin de imzası yer aldı.

İlk bildiriden bu yana ekonomide pek çok olumsuz gösterge biriktiğine işaret eden ekonomistler, hükümetin hayata geçirmek istediği yasal düzenlemenin yol açacağı hasarın beklenenden daha güçlü ve hızlı gerçekleşebileceğini belirtti.

Son haftalarda İsrail'den sermaye kaçışının ilk işaretlerinin ortaya çıktığı aktarılan bildiride, bu durumun, İsrail Merkez Bankasını faiz oranlarını hızlı bir şekilde artırmaya devam etmesi için zorlayacağı kaydedildi.