"Ekonomik Ohal" hakkında kimler neler dedi?
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in 13 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı "Ekonomik Ohal" paylaşımının ardından tepkiler yükseldi. Peki "Ekonomik Ohal" gündemi hakkında kimler neler dedi?
Devlet Bahçeli
"Ekonomideki konjonktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur."
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Numan Kurtulmuş
"Ekonomik 'OHAL' tartışması saçma sapan bir iddiadır. Düşünülemez Türkiye ekonomik sistemini serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde gündeme almış bir ülkedir."
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Meral Akşener
"Sakın ha! Türkiye'nin iflas etmesine sebep olur."
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Muharrem İnce
"OHAL’i konuşacağınıza, olağanüstü tasarrufu konuşun, olağanüstü liyakati konuşun, olağanüstü ciddiyeti konuşun, olağanüstü bilimi konuşun, olağanüstü hukuku konuşun"
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