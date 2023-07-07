Ekmen, vergi ve harç artışlarını eleştirdi!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Bugün açıklanan vergi artışlarına baktığımızda hükümetin kaşıkla verip kepçeyle almaya devam ettiğini, yalan, yanıltma ve göz boyama politikalarının tam gaz sürdüğünü görüyoruz." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çok zor bir ekonomik dar boğazdan geçtiğini belirterek, "dolar cinsinden borçlanmanın çift haneleri bulduğu, kur korumalı mevduat programı adı altında yürütülen faiz ve enflasyon tartışmasıyla insanların yokluk derecesinde bir sefalete sürüklendiğini" söyledi.

Türkiye'nin bu sabah zamlarla uyandığını aktaran Ekmen, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması gibi olumlu haberlerin sevincinin bile yaşanamadığını ifade etti. Ekmen, "Bugün açıklanan vergi artışlarına baktığımızda hükümetin kaşıkla verip kepçeyle almaya devam ettiğini, yalan, yanıltma ve göz boyama politikalarının tam gaz sürdüğünü görüyoruz." dedi.

Yeni düzenlemeler kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin de ikinci kez alınacağını ifade eden Ekmen, bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Ekmen ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılması gerektiğini, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi verdiğini kaydetti.