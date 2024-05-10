İstanbul'da ekmeğe zam geldi!

İstanbul'da ekmek fiyatlarında değişime gidildi. Son olarak geçtiğimiz yılın sonuna doğru ekmeğin fiyat tarifesi güncellenmişti.

Buna göre 200 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.

Yeni fiyat 10 lira oldu

Zammın ardından İstanbul Ticaret Odası üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

İTO’nun mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin fiyatında değişikliğe gidildi.

Alınan karara göre İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı 10 TL’ye çıkarıldı.