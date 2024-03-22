Ekmek arası tabanca!

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kürtün Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Otobüs terminalinde bekleyen M.Ç'ye ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu.

Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.