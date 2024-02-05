Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu

Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun’dan haber alınamayınca, bu sabah saatlerinde ekipler, lojmana gitti. Lojmana giren ekipler, Kaymakam Coşkun’un cansız bedeniyle karşılaştı. Başından vurulduğu belirlenen Coşkun’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Bekar olan Kaymakam Mesut Coşkun’un Kırıkkale’deki ailesine de acı haber verildi.

Mesut Coşkun’un hafta sonu hayatını kaybettiği ve beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Mesut Coşkun, Artvin Kemalpaşa Kaymakamı iken 23 Ağustos 2023 tarihinde Ekinözü’ne atanmış, 7 Eylül 2023’te de ilçeye gelerek göreve başlamıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.