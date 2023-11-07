Ekinci: “İsrail soykırımının karşısındayız”

AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Meclis'te düzenlediği basın toplantıda, Gazze'de bir aydır dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşandığını, tüm dünyanın da bu dramı bir film gibi izlediğini söyledi.

Gazze'de 360 kilometrekareye sıkıştırılmış 2,3 milyon mazlum Filistinlinin başlarına tonlarca bombanın yağdırıldığını belirten Ekinci, yıkılan bina ve evlerin masum insanlara mezar olduğunu kaydetti.

İnsan hakları, adalet, demokrasi ve özgürlük gibi kavramların savunuculuğunu yapan Batılı ülkelerin bu yaklaşımlarının sahte olduğunu gördüklerini vurgulayan Ekinci, "Batı, bu yaşananlara sadece seyirci kalmıyor, tüm güçleriyle İsrail'e desteğe koşuyor. Yaşanan barbarlığın bizzat faili ve mimarları olduklarını, bir kez daha hiç gizlemeden gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Müslüman halkların, dünyanın dört bir yanında ayağa kalkmasının umut verici olduğunu dile getiren Ekinci, "Bundan böyle gerek 'barbar Batı'ya, gerekse devşirilmiş yerli işbirlikçilerine karşı yeni bir sayfa açılacak ve artık dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Biz, onuruyla savaşan Filistin halkının yanında, soykırımın karşısındayız." diye konuştu.