Ekinci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Bir süredir tedavi gören eski Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci önceki gün hayatını kaybetti. Ekinci için bugün Meclis'te bir cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ekinci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ile TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan ve bazı milletvekilleri katıldı.

Ekinci'nin naaşı, Kocatepe Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yusuf Ekinci Kimdir?

Yusuf Ekinci, eğitimci, siyasetçi, milletvekili ve yazar olarak tanınan önemli bir şahsiyettir. 21 Mart 1943 tarihinde Burdur'un Çavdır ilçesinde doğmuştur. Babası Sadık, annesi ise Medine Ekinci'dir.

Ekinci, 1965 yılında Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden mezuniyetini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 1981 yılında Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi'nde ve 1982 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İdari Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır. 1987 yılında Ankara Eğitim Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde "Ahilik ve Cumhuriyet Döneminde Mesleki Eğitim" konulu tezi ile doktora eğitimini bitirmiştir.

Yusuf Ekinci, meslek hayatına 1962-1963 yıllarında Kütahya ili Altınataş ilçesi Eymir köyünde ilkokul öğretmeni olarak başlamıştır. Ardından Burdur Kız Enstitüsü'nde öğretmen ve idareci olarak görev yapmıştır. 1971-1973 yılları arasında yedek subay olarak askerlik hizmetini İzmir Ulaştırma Okulu ve İstanbul Alemdağ 23. Tümen'de yerine getirmiştir. Askerlik sonrası, Burdur Kız Enstitüsü ve Burdur Kız Öğretmen Okulu'nda öğretmen ve idareci olarak çalışmaya devam etmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapmış olan Ekinci, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Müsteşar Yardımcısı ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak hizmet vermiştir. Ayrıca Bakanlık Müşaviri olarak da görev yapmıştır.

Yusuf Ekinci, 1995-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nden XX. Dönem Burdur Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev almıştır. Siyasi kariyerinde önemli çalışmalara imza atan Ekinci, özellikle eğitim alanındaki projeleriyle dikkat çekmiştir.

2002-2007 yılları arasında Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği Genel Sekreteri ve Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullar Kurucu Temsilcisi olarak çalışmıştır.

Yusuf Ekinci, Türkiye Özel Okullar Birliği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, Türk Parlamentolar Birliği Yüksek Danışma Kurulu üyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak da hizmet vermiştir.

Yusuf Ekinci, eğitim ve kültür alanında birçok esere imza atmıştır. Öne çıkan eserleri arasında "Makaleler" (1992), "Eğer Babamı Kazara Astronot Yapmasaydım" (2007), "Ahilik" (2016), "Hacı Bayram-ı Veli" (2013), "Hoca Ahmed Yesevi" (2013), "Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu" (2016), "Burdur'u Temsil Edenler" (2016), "Burdur Kültürü" (2016) ve "Gaspıralı İsmail" (2020) bulunmaktadır.

Yusuf Ekinci, evli ve iki çocuk babasıydı. Eğitim, yönetim ve kültür alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Ekinci, hayatı boyunca pek çok kurs, seminer, sempozyum, panel ve çalıştaya konuşmacı olarak katılmış ve önemli katkılarda bulunmuştur.

Türk Ocağı, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Burdurlular Derneği, TEMA Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Üst Düzey Yöneticileri ve Müfettişleri Derneği, Türk Parlamentolar Birliği Yüksek Danışma Kurulu üyesi, Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kızılay Derneği ve Yeşilay Derneği gibi birçok dernek ve vakıfta aktif olarak görev almıştır.