Ek MTV'de detaylar belli oldu!

Ek MTV uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği tebliğe göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.