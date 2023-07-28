Ek MTV'de detaylar belli oldu!
Depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınmasına yönelik düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar belli oldu. Ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeden bunları yapamayacaksınız. İşte tüm detaylar..
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı "7456 Sayılı Kanun'un 1. Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ek MTV uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği tebliğe göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.
Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.
Depremden etkilenen illere istisna getirildi
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna olacak.