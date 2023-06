Einstein'ın beyni, ölümünden 7 saat sonra neden çalındı?

Albert Einstein, Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Hastanesi’nde öldüğü zaman otopsisini yapmak üzere nöbetçi patolog Thomas Harvey devreye girdi. Karşısında dünyanın en zeki insanı duruyordu, beynini öylece toprağa gömmek istemedi. Harvey, Einstein’ın beynini ailesinin izni olmadan aldığını söyledi.

Olay birkaç gün sonra aydınlandı ve Thomas Harvey’ın yaptığı şey ortaya çıktı. Harvey'in anlattığına göre, Einstein’ın oğlu Hans Albert’tan beynin kendisinde kalması için izin aldı. Hans Albert’ın tek şartı, babasının beyni üzerinde yapılacak çalışmaların yalnızca bilimsel amaçlı olmasıydı.

Beyni 240 parçaya bölündü

Hırsızlık olayından kısa bir süre sonra çalıştığı hastaneden kovuldu. İfade ettiklerine göre, Einstein’ın beynini 240 parçaya böldü ve özel bir selüloz içinde saklamaya başladı. Bu süreçte karısıyla arası bozuldu, ülkenin dört bir yanını gezip iş aradı. Sonunda Kansas’ta bir laboratuvarda çalışmaya başladığı zaman Einstein’ın beyni bir bira dolabının alt rafındaki elma şarabı kasasında saklanıyordu.

Harvey, ara sıra dünyanın en zeki insanlarından birinin beyninin kendisinde olduğunu hatırlıyor ve üzerinde incelemeler yapıyordu. Ancak tek başına yaptığı çalışmalar yetersizdi.

Sonunda Einstein’ın beyninden bin tane mikroskobik slayt hazırladı. Hazırladığı bu parçaları dünyanın pek çok farklı noktasında yaşayan bilim insanına göndererek incelemelerini istedi. İşte sonunda bir dahinin beyni gerçek uzmanların eline geçmişti.

Einstein'ın beyni benzersiz miydi?

Einstein’ın beyninden parçalar almış olan bilim insanları büyük bir hevesle çalışmalara başladılar. Sonuçta ellerinde dünya bilim tarihini değiştiren bir adamın beyninden parçalar vardı. Hayal kırıklığına uğradılar mı bilinmez ama Einstein’ın beyni ufak farklar dışında çok da acayip, sıradışı ya da benzersiz görünmüyordu.

Einstein'ın beyni, ortalama bir yetişkin erkeğin beyninden biraz daha hafif ve küçüktü. Alt parietal bölgesi, ortalama bir beyinden %15 daha büyüktü. Beyin parçalanmadan önce çekilen fotoğrafları üzerinde yapılan incelemelerde Sylvian fissürü adı verilen anatomik bir yarığın olmadığı görüldü. Einstein’ın beyni, 76 yaşındaki birinin beyninde olması gereken bazı değişiklikleri taşımıyordu.

Beyni şimdi nerede?

Thomas Harvey, elindeki parçaların bir kısmını dağıtıp bir kısmını inceledikten sonra elindeki son parçaları Princeton Hastanesi'ndeki patoloji bölümüne bağışladı. Bugün Einstein’ın beynine ait son parçalar Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde bulunan The Mütter Museum at The College of Physicians of Philadelphia isimli müzede sergileniyor.