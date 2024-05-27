Ehliyette yeni imkân! A-B-C-D-E sınıf sürücülere müjde geldi

Bu adım iş ve eğitim hayatıyla meşgul olan gençlerin ehliyet alma sürecine daha uygun bir şekilde katılmalarına olanak tanıyacak. Yeni düzenlemelerle birlikte, genç sürücü adaylarının ehliyet alma sürecinde yaşadıkları zaman ve uyum problemlerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor.