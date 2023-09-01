Egzoz muayenesi yaptırmayanlar yandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulaması ile egzoz muayenesini yaptırmayan araçlara yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, “EGEDES ile, trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, trafiğe çıkan araçlardan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için 81 ilde hayata geçirdiği Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulaması ile egzoz muayenesi denetimi yapıyor. Denetimlerde egzoz muayenesi yaptırmadığı tespit edilen araçlara idari yaptırım uygulanıyor.

Bakanlığın uygulamaya geçirdiği EGEDES sistemi ile egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafik akışını aksatmadan tespit ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz. EGEDES ile, trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Evlatlarımızın emaneti ortak evimiz dünyamızı; daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Egzoz muayenesi yaptırmamanın cezası 6 bin 275 tl

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege ise, “Denetim etkinliğini, verimliliğini yükseltmek, ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi projesini yürütüyoruz. Aracın üstündeki plaka tanıma cihazı trafikte sabit veya seyir halindeyken araçların plakalarını tanımlıyor. Egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçlara idari yaptırım uygulanıyor. 2023 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın idari para cezası 6 bin 275 TL. Bakanlığımızca yaptığımız çalışmalar kapsamında son bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü bulunmadan trafikte seyrettiğini tespit ettik.” dedi. Egzoz muayenesinin yapılması konusunda uyarıda bulunan Ege, “Araç sahiplerinden insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamak için ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini de tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.