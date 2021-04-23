Egzoz gazı ölçümünde yeni dönem

Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, egzoz gazı emisyon ölçümleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Egzoz gazı emisyon ölçümü için gelen taşıtın trafik tescil bilgileri ile sisteme kaydı yapılacak, ölçüme ilişkin fotoğraf ve/veya sesli video kaydı ile taşıt sahibine ait iletişim bilgileri sisteme kaydedilecek

Taşıtın, egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmaması durumunda 1 haftalık süre verilecek. Araç, olumlu egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu alınana kadar trafiğe çıkamayacak.