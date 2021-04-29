Egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." dedi.