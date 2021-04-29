AjansHaber.com.tr Gündem Egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi

Egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, araçlar için egzoz emisyon ölçümünün tam kapanma tedbirleri dolayısıyla 17 Mayıs tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabileceğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP'nin ses kaydı pazarlığında itiraf gibi ifade
Grup Yorum ölmediği için 'hain' ilan etti
Bir aile daha evladına kavuşuyor
Halk TV'de skandal 'soykırım' açıklamaları
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi
Melek İpek tahliye edildi
Otogarda 5 kg patlayıcı ile 2 terörist yakalandı