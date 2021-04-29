Egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, araçlar için egzoz emisyon ölçümünün tam kapanma tedbirleri dolayısıyla 17 Mayıs tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabileceğini açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." dedi.
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