EGM’den cevap: “Maalesef üzülerek izliyoruz”

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerindeki "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var?" sorusuna Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, "Devlet umuruyla bağdaşmayan açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimin en önemli başarıla imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz" ifadeleriyle cevap verildi.

EGM tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bütçe görüşmelerinde gündeme getirilen 4. soruya ilişkin cevabımız" ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu’nun sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleştirilen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var?" sorusunu yöneltmişti.

Sosyal medyadan cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerindeki "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var?" sorusuna şu ifadelerle cevap verildi;

"Devlet umuruyla bağdaşmayan açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimin en önemli başarıla imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz"