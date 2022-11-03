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Ege'de göçmen faciası: 20 ölü, 30 kayıp!

Ege Denizi'nde bir dehşet daha yaşandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 13'ü çocuk, 20 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan faciada 30'un üzerinde insanın da kaybolduğu bildirildi

Ege'de, bir göçmen faciası daha yaşandı. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Ege Denizi'nde Eğriboz Adası açıklarında alabora oldu.

20 cansız beden tespit edildi


AA'da yer alan habere ve kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu. Teknenin battığı bölgede ise 20 kişiye ait cansız beden tespit edildi.

30 göçmene ulaşılamadı

Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarılırken, 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı. Yunan basınında yer alan haberlere göre ölen 20 kişiden 13'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

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