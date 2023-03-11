Ege'de etkili olan lodos çatıları uçurdu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısı lodos nedeniyle uçtu. Parçalar halinde savrulan metal çatı park halindeki 6 aracın üstüne düşerek hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan bir vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Apartmanın çevresinde önlem alan ekipler, çatı parçalarını topladı.

İzmir'de sağanak yağış yüzünden bazı evleri su bastı

İzmir'de, sağanak nedeniyle Dikili ve Aliağa ilçelerindeki bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

İlçe merkezinde de sağanak sebebiyle yolların su dolmasıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İzmir'e bugün için yağış ve lodos uyarısı yapan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yarın için de fırtına olabileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren, Güney Ege'de ise gece saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği belirtildi.