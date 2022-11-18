Ege'de art arda depremler! Önce İzmir sonra Muğla!

Ege'den art arda deprem haberleri geliyor. Önce İzmir, sonra Muğla sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Ula ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.26'daki depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Deprem Muğla'nın Ula ilçesinde ve diğer ilçelerde hissedilirken Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

İzmir de sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Saat 04.09'daki depremin derinliği 8, 24 km olarak ölçüldü. Uykusundan uyanan İzmirliler, sosyal medyadan depremi hissettiklerini ve tedirgin olduklarına yönelik yorumlar yaptı.