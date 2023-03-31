Ege’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Ege Denizi’nde saat 19.05’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Ege Denizi’nde saat 19.05’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2023-03-31
Saat:19:05:20 TSİ
Enlem:37.439 N
Boylam:24.247 E
Derinlik:7.99 km
Detay:https://t.co/ULl1PrNfx6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 7.3 kilometre olarak paylaştı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 31, 2023
YUNANISTAN https://t.co/pWRpCAnpCq
31.03.2023, 19:05:17 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 7.3 km#Kandilli
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