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Ege’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Ege Denizi’nde saat 19.05’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

 AFAD, Ege Denizi’nde saat 19.05’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 7.3 kilometre olarak paylaştı.

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