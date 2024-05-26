Bahar Dizisinde ‘Doruk’ karakterine hayat veren Ege Erkal kimdir?
Bahar dizisinde ‘Doruk’ karakterine hayat veren Ege Erkal, başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırları ile kısa sürede izleyiciler tarafından sevildi. Peki, Bahar Dizisinin Doruk’u Ege Erkal kimdir?
SHOW TV’de yayınlanan Bahar dizisinin oyuncuları arasında yer alan Doruk karakterini canlandıran Ege Erkal kısa sürede izleyici tarafından sevildi. Başarılı oyunculuk performansı ile izleyiciden tam not alan Ege Erkal, son dönemin merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Bahar Dizisinin Doruk’u Ege Erkal kimdir? Ege Erkal kaç yaşında, nerelidir? Ege Erkal hangi bölümden ve okuldan mezun?
Bahar Dizisinin Doruk’u Ege Erkal kimdir?
Ege Erkal, 13 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 24 yaşında olan Erkal, Maltepe üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu.
Tiyatro eğitimi aldıktan sonra çeşitli tiyatro oyunlarında sahne alan Erkal, kariyerine Sirius İletişim bünyesinde devam ediyor.
Bahar dizisi ile Bahar'ın Doruk'u olarak tanınan Erkal, canlandırdığı karakter ile televizyon kariyerine başarılı bir adım attı.