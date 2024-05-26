Bahar Dizisinde ‘Doruk’ karakterine hayat veren Ege Erkal kimdir?

SHOW TV’de yayınlanan Bahar dizisinin oyuncuları arasında yer alan Doruk karakterini canlandıran Ege Erkal kısa sürede izleyici tarafından sevildi. Başarılı oyunculuk performansı ile izleyiciden tam not alan Ege Erkal, son dönemin merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Bahar Dizisinin Doruk’u Ege Erkal kimdir? Ege Erkal kaç yaşında, nerelidir? Ege Erkal hangi bölümden ve okuldan mezun?