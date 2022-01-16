Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.48'te, merkez üssü Ege Denizi'nin Çanakkale açıkları olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 18,76 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı 125,84 kilometre, Yunanistan'ın Haldiki yarımadasına uzaklığı ise 16,5 kilometre olarak belirlendi.

AFAD, gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Bir deprem daha

Saat 15.26'da ise bölgede ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.