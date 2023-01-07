Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Öte yandan AFAD, 09.39'da 4.8 şiddetinde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.