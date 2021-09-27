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Ege Denizi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem'in merkez üssünün Yunanistan'ın Girit adası yakınları olduğunu açıkladı. Antalya ve Muğla'dan da hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Depremin 2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. 

 

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