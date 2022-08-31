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Ege bölgesinde 14 dakikada 2 deprem!

Ege Bölgesi'nde 5.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem oldu. Deprem İzmir, Aydın ve Didim ilçesinde hissedildi.

AFAD, Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Daha sonra bir deprem daha hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 

Sarsıntının derinliği yine 7 kilometre olarak ölçüldü.

Olumsuz ihbar yok

Depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları binadan çıkıp güvenli bölgede beklemeye başladı.

Öte yandan, AFAD'dan yapılan açıklamada depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı belirtildi.

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