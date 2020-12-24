Efsane şirket MGM iflasını açıkladı! Tüm arşivi satışa çıkarıldı

1924'ten bu yana aralarında James Bond başta olmak üzere Hollywood'da birçok yapımı hayata geçiren Metro Goldwyn Mayer (MGM) Stüdyoları iflas etti.

ARŞİV SATIŞA ÇIKARILDI

Şirketin kütüphanesinde 4 bin film ve toplamda 17 bin saatlik televizyon projesi bulunuyor. The Wall Street Journal'ın aktardığına göre, şirketin tüm film arşivi ve dizi içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldı.

5.5 MİLYAR DOLAR İSTENİYOR

Şirketin piyasa değerinin 5.5 milyar dolar olduğu iddia edilse de stüdyonun satın alınıp alınmayacağı şimdilik bilinmiyor.

BİRÇOK KÜLT FİLMİ SİNEMAYA KAZANDIRDILAR

MGM'nin kütüphanesinde Gone with the Wind'den The Hobbit serisine; The Wizard of Oz'dan Ben Hur'e kadar birçok kült yapım yer alıyor. Üçüncüsü çekilecek olan Creed'in de MGM'nin iflasıyla birlikte farklı bir stüdyo altında geliştirileceği düşünülüyor.