Efeslim Kart sahiplerine aylık destek 500 Tl'ye çıkarıldı.

Efes Selçuk Belediyesi’nin, “Dar Gelirliye Destek”, Esnafa Can Suyu”, “Çevreye Dost” ve “Eğitime Katkı” sloganlarıyla hayata geçirdiği Efeslim Kart Projesi kentsel dayanışmayı büyütmeye devam ediyor.

Kent adına önemli kazanımlarından biri sosyal dayanışmayı sağlamak olan Efeslim Kart ve İftar Kartı ile 3 yılda 1155 haneye, 85 esnaf işyerinde kullanabilecekleri 2 milyon 446 bin 220 TL tutarında destek sağlandı. Sağlanan destek ile ihtiyaç sahipleri gereksinimlerini karşılarken yerel ekonomiye de katkı sunuldu.

Efes Selçuk Belediyesi’nin kentte dayanışmayı güçlendirmek, kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Efeslim Kart Projesi ile ayrıca geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor, toplanan atıklardan elde edilen puanlarla eğitime katkı sunuluyor.

Efes Selçuk’un sosyal yaşam kartı Efeslim Kart, kent yaşamının çok yönlü katkı sunmaya devam ediyor. Efeslim Kart, kentlinin kentlisine sahip çıktığı, kentin değerlerinin güçlendiren bir proje olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların temel yaşamsal gereksinimlerini daha verimli bir şekilde karşılanmasının yanı sıra geri dönüşüme bilincine ve eğitime de katkı sunuyor.