Efes-2024'te savunma sanayisinden gövde gösterisi
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla süren tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı.
48 Türk savunma sanayisi şirketinin teknolojilerinin görücüye çıktığı sergide ilk defa tanıtılan sistemlerle tatbikatta kullanılan bazı ürün ve sistemler de sergileniyor.
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Sergi, SİHA'lardan insansız savunma araçlarına, tanksavarlardan hafif silahlara kadar çeşitli silah ve mühimmat, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkelerce sahada görülmesine imkan sağlıyor.
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KEMANKEŞ-2 İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
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Bu yılki sergide, araç ve silah sistemleri arasında yer alan ve Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş-2 de sergide ilk kez görücüye çıktı.
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