EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları, TSK komuta kademesi takip ediyor.

Birleşik ve müşterek harekatta, katılımcı ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan Efes-2024 Tatbikatı'na, 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personel katılıyor.

Herhangi bir ülkenin hedef alınmadığı tatbikatta, Birleşmiş Milletlerin Barış Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade ediliyor.

Tatbikatı Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Bosna Hersek Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zukan Helez, Gine-Bissau Savunma Bakanı Nicalou Dos Santos, Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Stergomena Lawrence Tax, Uganda Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Jakob Marksons Oboth, Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Arben Kingji, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gojko Knezevic ve Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui de izliyor.

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Burkina Faso, Fransa, Gambiya, Gine, Gürcistan, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kongo, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Mali, Meksika, Moğolistan, Moldova, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Somali, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tunus Uganda, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 45 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.

Tatbikatının gece faaliyetleri dün başarıyla yapılmıştı.