Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

Lodos, körfeze kıyısı bulunan Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesini etkiledi.

Edremit'teki Akçay Kordonu'nda denizde oluşan dev dalgalar metrelerce yükseldi.

Yetkililer, lodos nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.