AjansHaber.com.tr Yaşam Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

 Kuzey Ege'de, Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu.

Lodos, körfeze kıyısı bulunan Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesini etkiledi.

Edremit'teki Akçay Kordonu'nda denizde oluşan dev dalgalar metrelerce yükseldi.

Yetkililer, lodos nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!
Mersin'de DEAŞ operasyonu!
Artvin'de otomobil devrildi! 2 ölü
Marmara ve Ege'ye kuvvetli lodos uyarısı
Türkiye'ye girmeye çalıştı, sınırda yakalandı!
İsias Otel ile ilgili yeni gelişme!
Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı!