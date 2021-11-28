Edirne'ye 1 milyon Bulgar turist alışverişe geldi

Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla yılbaşından bu yana özel araç ve turlar ile Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1 milyon Bulgar turist, Edirne'ye giriş yaptı.

1 Bulgar levası'nın 7 liraya yükselmesiyle tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan turistler, özellikle hafta sonu kentte yoğunluk oluşturdu.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak- 27 Kasım'da 1 milyon Bulgar turist, Edirne'ye geldi.

700 bini Kapıkule, 300 bini de Hamzabeyli'den olmak üzere özel araç ve turlar ile kente giriş yapan Bulgar turistler, sınır kapılarında da yoğunluk oluşturdu. 1 Bulgar levası'nın 7 liraya yükselmesiyle iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan turistler için esnaf da harekete geçti ve Bulgarca tanıtımlarını artırdı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, hafta sonları Bulgar turist sayısının 12 bini bulduğunu ve kişi başı 500 euro harcandığını belirtti.