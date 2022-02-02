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Yunanistan sınırında insanlık dramı

Edirne'de, Yunanistan tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak öldü.

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak öldü.

Donmak üzere olduğu tespit edilen bir düzensiz göçmen ise Keşan devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" dedi.

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