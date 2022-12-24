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Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

Kentte gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yoğun sis nedeniyle, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi ve Eski Cami başta olmak üzere kentin asırlık tarihi yapıları da sis altında kaldı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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