Edirne'de süper meyve aronya hasadına başlandı!

Bu üründe verimin ve kalitenin yüksek olduğunu dile getiren Kırımlı, "Ürünün ihracat değerinin yüksek olduğu tespit edildi ve ihracat yapan bir firma için ürünleri topluyoruz. Rekolte ve kalitenin yüksek olması bizleri çok mutlu etti." dedi.